NBA – Milwaukee wint opnieuw, LA Clippers en Dallas lijden verrassende thuisnederlagen

De NBA stond zaterdagavond opnieuw bol van de spanning. De Milwaukee Bucks maakte thuis geen fout tegen de San Antonio Spurs (127-118), terwijl de LA Clippers wel verrassend onderuit gingen tegen de Memphis Grizzlies (114-140). Ouderdomsdeken Vince Carter speelde zich bij Atlanta dan weer in de geschiedenisboeken. De basketbalavond begon met een verrassend zware thuisnederlaag voor de Clippers tegen Memphis. Zonder de geblesseerde sterkhouders Paul George (adductoren) en Patrick Beverley (pols) speelde de thuisploeg in LA zijn slechtste wedstrijd van het seizoen. Enkel Montrezl Harrell (24 punten en 9 rebounds) onttrok zich aan de malaise. Bij de bezoekers was Jae Crowder (27 punten, 8 rebounds en 7 assists) de grote uiblinker. De Clippers zakken zo weg naar de vierde plaats in het westen, Memphis is elfde.

Milwaukee, de leider in het oosten, haalde het in eigen huis zonder problemen van San Antonio. Eerste achtervolger Boston won intussen in Chicago met 104-111.

Zoals gewoonlijk was regerend MVP Giannis Antetokounmpo goed bij schot bij de Bucks, met 32 punten. Hij kreeg hulp van een sterke center Brook Lopez, die goed was voor zeven blocks waarbij twee in één actie tegen de bezoekende sterspeler, DeMar DeRozan. Die schoot toch nog 26 punten door het net voor San Antonio, dat negende blijft in het westen.

Dallas van zijn kant leed ondanks een tiende ‘triple-double’ van het seizoen van Luka Doncic (39 punten, 12 rebounds en 10 assists) een 120-123 nederlaag, na een verlenging, tegen Charlotte. De Sloveense sterspeler van de Mavericks miste zijn geblesseerde luitenanten Kristaps Porzingis (knie) en Tim Hardaway Jr (kuit). Bij de bezoekers blonk Terry Rozier (29 ptn) uit.

Tot slot speelde Vince Carter zich tijdens de 116-111 zege van zijn Atlanta tegen Indiana in de geschiedenisboeken. De 42-jarige Carter werd met zijn drie punten in achttien minuten speeltijd de eerste speler die in vier decennia in de NBA speelde.

