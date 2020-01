Minstens 28 doden bij aanval op militaire school in Tripoli

Minstens 28 mensen zijn gedood en tientallen anderen zijn gewond geraakt bij een luchtaanval op een militaire school in Tripoli zaterdag. Dat meldt een woordvoerder van het Libische ministerie van Volksgezondheid. De militaire school bevindt zich in al-Hadba al-Khadra, een residentiële wijk in Tripoli die onder controle staat van de Libische regering van nationale eenheid (GNA).

Op het moment van de aanval waren de cadetten bezig met hun laatste bijeenkomst van de dag op de grote binnenplaats voordat ze terugkeerden naar hun slaapzalen, verklaart de woordvoerder.

De strijdkrachten van de regering van nationale eenheid beschuldigen de militaire leider Khalifa Haftar ervan achter de aanval te zitten.

Het ministerie van Volksgezondheid roept burgers op om bloed te doneren in ziekenhuizen en bloedbanken.

Haftar voert sinds april een offensief om de Libische hoofdstad te veroveren op de GNA. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds het begin van het offensief meer dan 280 burgers om het leven gekomen en honderden gewond geraakt. Nog eens 2.000 strijders zijn omgekomen en 146.000 Libiërs moesten op de vlucht slaan.

Bron: Belga