Jambon wil nieuwe start nemen met Vlaamse regering

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil een nieuwe start nemen: “Ik wil de negatieve bladzijde omslaan en vooruit kijken”, zegt hij in een interview met De Zondag. De minister-president wil een streep trekken achter de woelige start van zijn regering. “We zullen hard moeten werken om het vertrouwen te herstellen, maar het kán”, zegt Jambon. Daarvoor wil de minister-president “eerst en vooral een positief verhaal vertellen. Ik wil de negatieve bladzijde omslaan en vooruit kijken. Vlaanderen is wereldtop in zoveel dingen”.

Over de maatregel om 60 procent te besparen op projectsubsidies voor jonge kunstenaars, zegt Jambon: “Ik heb die maatregel niet graag genomen. Wij hebben ervoor gekozen de besparingen voor de grote kunstinstellingen te beperken tot drie procent. Het was het één of het ander. Maar die instellingen hebben wel de opdracht om meer podium te geven aan jonge kunstenaars. Ze doen dat vandaag te weinig. Wij gaan daarop inspecteren.”

Volgens Jambon is het confederale model dé oplossing voor de huidige onbestuurbaarheid van het land. “Dat kan nu ingevoerd worden. Dat hoeft niet met nieuwe verkiezingen. Dat vraagt alleen politieke wil en staatsmanschap.” Of een regering met paarsgroen een impact zal hebben op de Vlaamse regering? “Dat denk ik wel. Dan ga ik mijn vicepremiers eens diep in de ogen moeten kijken.”

bron: Belga