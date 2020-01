Iran roept Zwitserse ambassadeur op matje na dreigingen Trump

Iran heeft de Zwitserse ambassadeur in Teheran vandaag ontboden wegens de dreigingen die de Amerikaanse president Donald Trump uitte op Twitter. Zwitserland vertegenwoordigt ook de diplomatieke belangen van de Verenigde Staten in Iran, aangezien Teheran en Washington al meer dan 40 jaar lang geen officiële diplomatieke banden meer onderhouden. “De vijandige en dreigende verklaringen van de Amerikaanse president zijn absoluut onaanvaardbaar en zijn in strijd met de internationale wetten”, zei de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, volgens het persagentschap ISNA zondag aan de Zwitserse diplomaat. Dat Trump daarbij culturele centra in Iran viseert, vergelijkt Araghchi met de methodes van de Mongolen en islamitische terreurmilities, en houdt volgens hem een duidelijke oorlogsmisdaad in.

Nog volgens Araghci zal Iran zich niet laten intimideren door de VS. Het land zal consequent reageren op elke Amerikaanse agressie, luidt het.

Amerikaans president Trump maakte op Twitter bekend dat de VS in totaal 52 sites in Iran hebben geïdentificeerd die ze “zeer snel en zeer hard” zullen aanvallen als Iran wraak neemt voor de moord op generaal Qassim Soleimani. Het gaat om sites “op een heel hoog niveau, die belangrijk zijn voor Iran en de Iraanse cultuur”, verklaarde Trump.

Soleimani, de leider van de Iraanse Quds-brigade, werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood nabij het Iraakse Bagdad door een Amerikaanse droneaanval.

Bron: Belga