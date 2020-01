Iraaks parlement vraagt regering om aanwezigheid internationale coalitie te beëindigen

Het parlement van Irak heeft een resolutie aangenomen waarin aan de regering wordt gevraagd om de aanwezigheid van buitenlandse soldaten in het land zo snel mogelijk stop te zetten. In de tekst wordt ook gesteld dat de Iraakse regering haar vraag om hulp aan de door de VS geleide internationale coalitie tegen de jihadistische terreurgroep IS weer moet intrekken. De beslissing werd genomen tijdens een bijzondere bijeenkomst van het parlement, die live werd uitgezonden op de Iraakse televisie.

Bron: Belga