De internationale coalitie die onder leiding van de Verenigde Staten strijd voert tegen de jihadistische terreurgroep IS, schort haar operaties in Irak op. De coalitie moet zich “nu volledig wijden aan het beschermen van de Iraakse bases die haar troepen herbergen”, zo wordt meegedeeld. Door de beslissing wordt de training van troepen in Irak en de strijd tegen IS tijdelijk stopgezet.

Bron: Belga