Goffin verliest tweede duel, Groot-Brittannië komt langszij

David Goffin (ATP 11) is er vandaag niet in geslaagd België een tweede overwinning te bezorgen in de tweede groepswedstrijd op de ATP Cup tegen Groot-Brittannië. De Belgische nummer één verloor in de Ken Rosewall Arena in Sydney na één uur en vijfig minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4) van Daniel Evans (ATP 42). Eerder op de dag had Steve Darcis (ATP 157) meer succes voor ons land. De 35-jarige veteraan, die op het einde van de maand stopt met tennissen, versloeg Cameron Norrie (ATP 53) in twee sets (6-2 en 6-4). Dubbelspecialisten Sander Gille en Joran Vliegen sluiten later op de dag de ontmoeting af tegen Jamie Murray en Joe Salisbury. Hun resultaat zal de doorslag geven.

België begon de ATP Cup donderdag met een makkelijke 3-0 zege tegen Moldavië. Groot-Brittannië verloor vrijdag haar eerste duel met 2-1 van Bulgarije. Dinsdag staat de laatste groepswedstrijd voor de Belgen op het programma, tegen Bulgarije.

Naast Sydney zijn ook Brisbane en Perth speelsteden op de ATP Cup. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase in Sydney. De finale volgt op 12 januari, een week voor de start van de Australian Open (20 januari-2 februari). Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelspelen en een dubbelspel, waarbij twee gewonnen sets volstaan voor de zege.

