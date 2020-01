Conflict VS-Iran – Opnieuw twee raketten ingeslagen aan Amerikaanse ambassade in Bagdad

In de buurt van de Amerikaanse ambassade, in de groene zone in Bagdad, zijn zondagavond minstens twee raketten neergekomen. Dat hebben ooggetuigen gemeld aan het Franse persbureau AFP. De raketaanvallen hebben nog geen slachtoffers geëist, zo wordt uit medische hoek vernomen. Wel zijn vier leden van dezelfde familie gewond geraakt toen nog een andere raket neerkwam in een woonwijk vlakbij de groene zone.

Sinds eind oktober zijn al zeker 14 raketaanvallen gericht op Amerikaanse posities in Irak. De aanvallen zijn nooit opgeëist, maar Washington schrijft de acties toe aan pro-Iraanse milities.

Na de dood van de Iraanse generaal Soleimani zijn de spanningen nog verder opgelopen. De sjiitische beweging Hezbollah had zaterdag de Iraakse soldaten nog opgeroepen om zich voor zondagavond te verwijderen van Amerikaanse basissen in het land.

Bron: Belga