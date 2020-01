Conflict VS-Iran – Merkel, Macron en Johnson willen werk maken van “de-escalatie” in Midden-Oosten

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk willen samen werk maken van een “de-escalatie” in het Midden-Oosten. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering zondag meegedeeld. De spanningen in de regio zijn fel opgelopen nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad om het leven werd gebracht bij een Amerikaanse aanval. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had zondag een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Britse eerste minister Boris Johnson om te overleggen over het conflict tussen de VS en Iran.

De drie landen zeggen nu in een verklaring “zich samen in te zetten voor een vermindering van de spanningen in de regio”. Ook vragen ze “in het bijzonder” aan Teheran om zich terughoudend op te stellen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de soevereiniteit en de veiligheid van Irak moeten worden beschermd.

Boris Johnson had eerder al laten verstaan dat hij “in nauw contact” met alle partijen staat om hen aan te zetten tot een beperking van het conflict. “Ik zal met de andere leiders en met onze Iraakse vrienden praten om vrede en stabiliteit te ondersteunen”, zo verklaarde hij. Johnson beklemtoonde voorts dat Soleimani “een bedreiging voor al onze belangen” vormde. “Maar het is duidelijk dat de oproepen tot vergelding of represailles enkel tot meer geweld in de regio zullen leiden, en dat is in niemands belang.”

Bron: Belga