Conflict VS-Iran – Herdenkingsceremonie voor Soleimani in Teheran afgelast door grote toeloop in Mashhad

Iran heeft zondag een herdenkingsceremonie voor de gedode generaal Qassem Soleimani afgelast. Het eerbetoon moest zondagavond plaatsvinden in de Iraanse hoofdstad Teheran, maar kon niet doorgaan omdat er door de grote opkomst bij een eerdere ceremonie in Mashhad grote vertraging was opgelopen. Nadat zaterdag al verschillende begrafenisprocessies plaatsvonden in Irak, werd het lichaam van Soleimani zondagochtend overgevlogen van Bagdad naar Ahvaz, een stad in het zuidwesten van Iran. Daar woonden tienduizenden mensen de eerste ceremonie bij. Daarna werden Soleimani’s resten gebracht naar Mashhad in het noordoosten, de op een na grootste stad van Iran en een belangrijke religieuze plaats.

Door de grote opkomst in die laatste stad, heeft het bijna twee uur geduurd voordat de begrafenisstoet zich doorheen de massa een weg kon banen naar het mausoleum van imam Reza. Er werd op die manier een grote achterstand op het schema opgelopen.

“Door de glorieuze en intense aanwezigheid van miljoenen mensen bij de afscheidsceremonie in Mashhad (….) is het niet meer mogelijk om de voorziene bijeenkomst aan de Mosalla moskee in Teheran te laten plaatsvinden”, zo meldt de Revolutionaire Garde in een mededeling.

Ook maandagmorgen vindt in Teheran nog een plechtigheid plaats, waar ook de Iraanse leiders deel aan zullen nemen. Volgens het officiële programma zal ook ayatollah Ali Khamenei, de Iraanse opperste leider, aanwezig zijn.

Maandagnamiddag vindt in Qom, in het centrum van Iran, alweer een andere ceremonie plaats. De begrafenis van Soleimani vindt dinsdag plaats in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van het land.

