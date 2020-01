Ceylin del Carmen Alvarado wint bij de vrouwen en verstevigt haar leiderspositie

Ceylin del Carmen Alvarado (777) heeft vandaag op de terreinen van de campus van de VUB de Brussels Universities Cyclocross gewonnen. De 21-jarige Nederlandse haalde het afgescheiden voor haar landgenote Annemarie Worst. Sanne Cant legde beslag op de laatste podiumplaats. De Britse Anna Kay werd vierde, voor de Amerikaanse Katherine Compton. Ceylin del Carmen Alvarado won eerder al de Hontondcross, de Azencross en de GP Sven Nys in de DVV Trofee. Zij verstevigt door haar nieuwe zege haar leiderspositie in het klassement en telt nu 2:10 voorsprong op Annemarie Worst en 7:55 op Yara Kastelijn. Beste Belgische in de rangschikking is Sanne Cant met een achterstand van 12:41.

Het was Annemarie Worst die de kopstart nam in Brussel voor Ellen Van Loy, Sanne Cant, Anna Kay, Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn. Toen Kastelijn aan de materiaalpost plots terugkeerde en in tegenovergestelde richting de materiaalpost wou ingaan bracht ze Laura Verdonschot ten val. De Nederlandse ging wat verderop opnieuw aan het stuntelen en zakte zo verder weg.

Voorin was Annemarie Worst gaan versnellen. Zij trok met een voorsprong van 3 seconden op Ceylin del Carmen Alvarado de tweede ronde in. Daarna kwamen Anna Kay en Sanne Cant over de meet gebold. Katherine Compton volgde op 22 seconden, achternagezeten door het duo Ellen Van Loy en Marion Norbert Riberolle.

Na het ingaan van de voorlaatste ronde maakte Alvarado een foutje waardoor Worst plots een kloof cadeau kreeg. Alvarado slaagde er wel in om opnieuw naar het wiel van haar landgenote te fietsen. Zij trokken de slotronde in met een voorsprong van 53 seconden op Sanne Cant en Anna Kay. Katherine Compton volgde op 1:05, Yara Kastelijn reed als 6e rond op 1:40 van Worst en Alvarado. Die twee bleven elkaar bestoken maar toen Worst een fout maakte op een afdaling was Alvarado gaan vliegen.

Op zondag 8 februari valt met de Krawatencross in Lille het doek over dit regelmatigheidscriterium.

bron: Belga