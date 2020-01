Bosbranden Australië – Premier Morrison krijgt kritiek van brandweermannen

Verschillende Australische brandweermannen hebben zondag zware kritiek geuit op premier Scott Morrison. Ze zijn niet te spreken over zijn communicatie en crisisbeleid. Bij de bosbranden in het land kwamen al 24 mensen om, onder wie 3 brandweermannen. Zaterdag dook op de sociale media een video op waarop een tirade van een brandweerman tegen Morrison te zien is. Later verklaarde hij dat hij zich “diep ontzet voelt” tegenover de regering en in het bijzonder tegen de premier.

De beslissing om duizenden vrijwillige brandweermannen in te zetten, schoot bij Paul Parker in het verkeerde keelgat. “Kom naar het terrein om te kijken wat wij doorstaan. Je hebt geen enkel idee. De regering heeft geen enkel idee.” Hij zei nog dat de brandweermannen “hun leven op het spel zetten” om het vuur te bestrijden. “Ik doe dit voor mijn buren, voor het dorp Nelligen en voor de Australiërs, maar niet voor Morrison.”

Het hoofd van de landelijke brandweer (RFS) van NSW, Shane Fitzsimmons, uitte zondag dan weer kritiek op de communicatie van de regering. Hij vond het jammer dat hij via de media had moeten horen dat Morrison 3.000 reservisten van het leger oproept om de brandweer te helpen. Dat is volgens hem een “gebrek aan elementaire professionele hoffelijkheid”.

Enkele dagen geleden weigerde een brandweerman nog de hand te schudden van de premier toen hij een bezoek bracht aan een getroffen gebied.

Volgens Morrison heeft het nu geen zin om met de beschuldigende vinger te wijzen. “Ik heb kritiek gekregen van de groene partij, van weet ik veel wie maar dat helpt niemand op dit moment vooruit”, aldus de premier.

Bron: Belga