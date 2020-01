Bosbranden Australië – Britse koningin Elizabeth “diep bedroefd” door bosbranden

De Britse Queen Elizabeth II zegt dat ze “diep bedroefd” is door de aanhoudende bosbranden in Australië en dat ze bidt voor de hulpverleners. Dat doet de 93-jarige monarch in een mededeling die Buckingham Palance zaterdagavond publiceerde. “Mijn dankbaarheid gaat uit naar de hulpdiensten en iedereen die zijn eigen leven in gevaar brengt om gemeenschappen in nood te helpen”, klinkt het. “Prins Philip en ik denken aan en bidden voor alle Australiërs in deze moeilijke tijden”.

Het laatste bezoek van de Queen aan Australië dateert van 2011.

Australië is een voormalige Britse kolonie. Koningin Elizabeth II is nog het officiële staatshoofd van het land.

Haar kleinzoon prins Harry en zijn echtgenote Meghan, die vorig jaar Australië bezochten, uitten hun bezorgdheid over het land. “Het is gemakkelijk om je hulpeloos te voelen, maar er is altijd iets wat je kan doen”, verklaart het echtpaar op de sociale media.

Bij de bosbranden zijn ondertussen al 24 doden gevallen. Meer dan 1.300 huizen zijn verwoest.

Bron: Belga