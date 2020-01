Ashleigh Barty belooft haar prijzengeld aan slachtoffers van bosbranden

De Australische Ashleigh Barty, momenteel de nummer één van de wereld in het vrouwentennis, heeft vandaag laten weten dat ze haar prijzengeld op het WTA-toernooi van volgende week in Brisbane (6-12 januari) zal schenken aan het Rode Kruis. Op die manier wil ze de slachtoffers van de bosbranden in haar land, waar sinds september al 24 doden vielen, steunen. Barty kan in Brisbane maximaal 250.000 dollar (zo’n 225.000 euro) verdienen. “De bosbranden teisteren nu al maanden ons land”, legde de 23-jarige Barty uit. “Toen we terugkwamen van de finale van de Fed Cup (die ze verloren van Frankrijk, red.) in Perth konden we vanuit het vliegtuig de rook en de branden zien. Deze ramp blijft maar voortduren en raakt het hele land.” De tennister gaf aan ook al 30.000 Australische dollar (19.000 euro) te hebben geschonken aan de Society for the Prevention of Cruelty to Animals, een organisatie die helpt gewonde wilde dieren te verzorgen.

Sinds de start van de branden in september brandde een oppervlakte van twee maal de grootte van België uit. Zo’n 100.000 inwoners van het zuid-oosten van Australië werden al geëvacueerd.

Eerder zetten ook onder meer Nick Kyrgios en Karolina Pliskova al een initiatief op poten. Zij doneren per geslagen ace een bedrag aan de slachtoffers.

Bron: Belga