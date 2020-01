Anderlecht vertrekt op stage, Verschaeren en Dimata blijven thuis

RSC Anderlecht heeft deze morgen op Neerpede haar eerste training van het nieuwe jaar afgewerkt. Paars-wit vertrekt later vandaag op oefenkamp naar het Spaanse Pinatar, in de buurt van Murcia, waar het de tweede seizoenshelft zal voorbereiden. Coach Frank Vercauteren kan in Spanje niet rekenen op spits Landry Dimata en spelverdeler Yari Verschaeren. Dimata en Verschaeren herstellen – net als ook verdediger Philippe Sandler en middenvelder Pieter Gerkens – nog van blessures en werken in Brussel verder aan hun herstel. Dimata werd in mei geopereerd aan de knie en revalideert daar nog steeds van. Verschaeren liep vorige maand in de Clasico op Standard een enkelblessure op. Sandler (knie) en Gerkens (voet) staan beiden ook nog een tijdje aan de kant.

Er staat voor paars-wit één oefenwedstrijd op het programma in Pinatar. Volgende week zaterdag neemt de recordkampioen het op tegen Livingston FC, momenteel nummer vijf in de Schotse Premiership.

bron: Belga