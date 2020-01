Als Iran Amerikanen aanvalt, zal VS 52 Iraanse sites aanvallen

De Verenigde Staten hebben 52 sites in Iran geïdentificeerd en zullen die “zeer snel en zeer hard” aanvallen als Iran Amerikanen of Amerikaanse doelen aanvalt. Daarvoor heeft president Donald Trump zaterdag gewaarschuwd. Het gaat om sites “op een heel hoog niveau, die belangrijk zijn voor Iran en de Iraanse cultuur”, verklaart Trump in een tweet. “De VS willen geen bedreigingen meer.”

Met zijn aankondiging reageert de president op bedreigingen van Iran na de dodelijke aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Bron: Belga