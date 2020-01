“Alles wijst op ongelukkige val”

Er is op basis van de eerste vaststellingen geen enkele reden om te vermoeden dat er met het overlijden van Frederik Vanclooster kwaad opzet gemoeid is. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. “Alles wijst op een ongelukkige val”, zegt procureur Ine Van Wymersch. “Maandag wordt nog een autopsie uitgevoerd om de juiste doodsoorzaak te achterhalen.” De 21-jarige Frederik Vanclooster was tijdens oudejaarsnacht verdwenen na een nieuwjaarsfuif in de Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De voorbije dagen vonden in Vilvoorde en in het kanaal Brussel-Schelde verschillende zoekacties plaats naar de jongeman. Deze voormiddag troffen duikers van de brandweer dan zijn lichaam aan in het water, in de directe omgeving van de Kruitfabriek. Het parket stelde een wetsarts en het gerechtelijk lab aan om het lichaam te onderzoeken.

“Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen op het lichaam en de jongeman was nog in het bezit van al zijn bezittingen”, zegt procureur Van Wymersch. “Er is dan ook geen reden om kwaad opzet te vermoeden. Maandag wordt wel nog een autopsie uitgevoerd en we hebben een toxicologisch onderzoek bevolen om de juiste doodsoorzaak te achterhalen.”

bron: Belga