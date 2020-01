Al 59 gevallen van mysterieuze longziekte in China, nieuwe SARS-uitbraak wordt uitgesloten

De mysterieuze longziekte die is opgedoken in de Centraal-Chinese metropool Wuhan, heeft intussen al 59 mensen besmet. Dat heeft de lokale overheid zondag meegedeeld. Intussen wordt wel uitgesloten dat het gaat om een nieuwe uitbraak van de ziekte SARS, die in 2003 nog aan honderden mensen het leven heeft gekost. De gezondheidscommissie van Wuhan zegt dat de 59 patiënten in quarantaine zijn geplaatst. Zeven mensen zijn ernstig getroffen, maar er is nog niemand aan de ziekte overleden, zo wordt meegedeeld.

Het is nog niet duidelijk aan welke aandoening de mensen lijden. Maar de commissie sluit naast SARS onder meer ook MERS, de griep en vogelgriep als mogelijkheid uit.

Ook over de oorsprong van de ziekte bestaat nog geen zekerheid. Uit een onderzoek van de gezondheidscommissie blijkt wel dat veel infecties teruggeleid kunnen worden naar de Huanan-vismarkt in Wuhan. Verschillende van de patiënten werkten daar als verkoper. De overheid heeft intussen het bevel gegeven om de vismarkt tijdelijk te sluiten. Er worden stalen genomen en de markt wordt grondig gereinigd.

“De link met een groothandelsmarkt voor vissen en levende dieren kan erop wijzen dat er een verband is met de blootstelling aan dieren”, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zondag.

Na het uitbreken van de ziekte, was bij veel mensen de vrees ontstaan dat de patiënten besmet waren met SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Die virusziekte was eind 2002 uitgebroken en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste epidemieën van onze tijd. In China kwamen in 2003 349 mensen om, en in Hongkong nog eens 299. Wereldwijd raakten meer dan 8.000 mensen in 30 landen en zes continenten besmet. In mei 2004 verklaarde de WHO de SARS-uitbraak in China weer onder controle.

