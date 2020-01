36 doden nadat gebouw instort in Cambodja

36 mensen zijn omgekomen nadat een gebouw instortte in Cambodja twee dagen geleden. 23 anderen werden gered uit het puin van het gebouw in aanbouw. Dat zei een ambtenaar zondag na een tweedaagse zoektocht naar overlevenden.

De reddingspogingen werden zondag beëindigd. Het gebouw van zeven verdiepingen in de zuidelijke Cambodjaanse provincie Kep, ongeveer 160 kilometer ten zuiden van Phnom Penh, stortte vrijdag in. Arbeiders werden gedood en anderen kwamen onder het puin terecht.

De Cambodjaanse leider, Hun Sen, reisde naar Kep en bezocht er overlevenden in het plaatselijke ziekenhuis. Sommigen zijn ernstig gewond en verkeren in levensgevaar.

In juni nog kwamen minstens 28 mensen om het leven toen een gebouw in aanbouw instortte in de provincie Preah Sihanouk in Cambodja, wat leidde tot het aftreden van de gouverneur van de provincie.

bron: Belga