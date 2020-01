Lichaam van Frederik teruggevonden in kanaal

Het lichaam van de verdwenen 21-jarige student Frederik Vanclooster is aangetroffen. Vanclooster werd voor het laatst gezien op woensdagochtend 1 januari rond 3 uur, aan de Steenkaai in Vilvoorde.

Vrijdag en gisteren was aangekondigd dat er tot dinsdag zou gewacht worden om verder op het kanaal naar de jongeman te zoeken, maar de duikers van de brandweer van Vilvoorde hadden zelf aangeboden om vandaag toch verder te speuren.

Sonarboten

Woensdag en donderdag was in Vilvoorde op het land gezocht naar sporen van de vermiste student en zowel donderdag als vrijdag hadden sonarboten een groot deel van het kanaal Brussel-Schelde afgezocht. Die zoektochten hadden geen resultaat opgeleverd.

Gisteren zocht de federale politie dan met een helikopter de Zennebedding af tussen Vilvoorde en het Zennegat in Mechelen, terwijl de Brusselse brandweer een zoekactie uitvoerde op het kanaal Brussel-Schelde, tussen het viaduct van de Brusselse Ring en de Kruitfabriek.

VRT

De VRT reageert verslagen op het nieuws dat het lichaam van de verdwenen 21-jarige student Frederik Vanclooster is aangetroffen. De jongeman is immers de zoon van twee medewerkers van VRT NWS. “De verslagenheid onder hun collega’s is groot. Dit is heel aangrijpend nieuws, we leven bij de VRT erg mee met de familie in deze moeilijke omstandigheden. In naam van onze getroffen collega’s vragen we dan ook om hun privacy te respecteren”, zo laat de openbare omroep in een korte mededeling weten.