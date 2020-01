Het wachten beu? Zo word je sneller bediend aan de bar

Een rondje bestellen in een druk café heeft veel weg van een triatlon. Je moet je een weg zien te banen door de menigte, staat uren te wachten vooraleer je eindelijk de aandacht van de barman weet te trekken en vervolgens moet je ook nog zonder kleerscheuren terug naar je tafeltje manoeuvreren. Geen lachertje en volgens The Independent kan het makkelijker.

De Britse krant vond het – net zoals wij – absurd dat het altijd zo lang duurt om bediend te worden in een bar. Maakt niet uit hoe hard je roept of hoe demonstratief je de geldbriefjes op de toog tentoonspreidt. Ze gingen daarom op onderzoek uit en ontdekten enkele trucjes waardoor je je bestelling een pak sneller kan doorgeven.

Oogcontact

Eerst en vooral: laat die eerder vermelde geldbriefjes lekker in je portefeuille zitten. Het spreekt voor zich dat je geld bij je hebt om de rekening te betalen als je aanschuift voor de bar, dus het enige wat je ‘doet’ is tonen hoe rijk je bent. Ook in je handen klappen of andere soortgelijke gebaren zijn overbodig. Gebruik je tijd in de rij liever om je bestelling enkele keren in je hoofd te herhalen zodat je duidelijk weet wat je gaat bestellen en hoe. Makkelijker voor de barman/-vrouw en het zorgt ervoor dat je volgende keer niet achteraan de rij belandt omdat je “zo’n moeilijke klant” bent. Wat je dan wel moet doen? Oogcontact maken met de man of vrouw achter de toog. Simpel en efficiënt en je stoot er niemand mee voor het hoofd. Je zal zien dat je sneller bediend wordt en als je nadien ook nog eens beleefd “danku” zegt, kan je ook voor het volgende rondje rekenen op een snelle bediening.