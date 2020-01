WTA Shenzhen – Elise Mertens opent seizoen tegen Lesia Tsurenko

Elise Mertens (WTA 17) opent haar seizoen tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 73), in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/651.750 dollar). Mertens verloor in 2017 op het gras van Rosmalen van Tsurenko.

Als de Belgische nummer één de Oekraïense verslaat, ontmoet ze de winnares van het duel tussen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 74) en de Chinese Xiyu Wang (WTA 144).

Elise Mertens dubbelt ook in Shenzhen, samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka met wie ze vorig jaar de US Open won. De eerste reekshoofden openen tegen de Oekraïense Kateryna Bondarenko en de Wit-Russische Lidziya Marozava.

Elise Mertens is zesde op de dubbelranking, één plaats achter Sabalenka. Aryna Sabalenka (WTA 11) verdedigt in het enkelspel haar titel in Shenzhen.

Mertens is de enige Belgische op de hoofdtabel in de Chinese stad.

bron: Belga