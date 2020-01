WTA Auckland – Van Uytvanck treft Martic in eerste ronde, Flipkens ontmoet Bouchard

Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 71) zijn niet gespaard gebleven bij de loting voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/275.000 dollar). Van Uytvanck neemt het in de eerste ronde op tegen het tweede reekshoofd Petra Martic (WTA 15). In 2018 verloor Van Uytvanck van de Kroatische in de eerste ronde van de Australian Open.

Kirsten Flipkens (WTA 71) ontmoet Eugenie Bouchard (WTA 180). Vorig jaar was de Kempense te sterk voor de Canadese in de eerste ronde in Indian Wells.

Greet Minnen (WTA 110) en Ysaline Bonaventure (WTA 117) zijn nog in de running voor een stek op de hoofdtabel. Minnen versloeg de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 53) in de eerste van drie voorrondes: 6-3 en 6-4. In de tweede kwalificatieronde wacht de Australische Arina Rodionova (WTA 95). Bonaventure was met 6-3 en 6-1 te sterk voor de Roemeense Irina Bara (WTA 86). In de tweede voorronde treft ze de Italiaanse Sara Errani (WTA 198). Yanina Wickmayer (WTA 92) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde, tegen de Japanse Nano Hibino (WTA 64): 7-6 (7/3), 2-6 en 6-1.

