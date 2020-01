WTA Auckland – Greet Minnen naar tweede kwalificatieronde

Greet Minnen (N.6) heeft zich zaterdag geplaatst voor de tweede ronde van de kwalificaties van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. De 22-jarige Minnen (WTA 110) klopte in de eerste van drie kwalificatierondes de 27-jarige Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 53) in twee sets: 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 22 minuten. In de tweede kwalificatieronde neemt Greet Minnen het op tegen de winnares van de wedstrijd tussen de 26-jarige Amerikaanse Robin Anderson (WTA 165) en de 30-jarige Australische Arina Rodionova (WTA 95).

bron: Belga