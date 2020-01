VN-chef waarschuwt Turkije voor beslissing om troepen naar Libië te sturen

Wie vanuit het buitenland steun verleent aan de strijdende partijen in Libië, zal het conflict alleen maar verergeren en de inspanningen voor een vreedzame oplossing bemoeilijken. Dat heeft Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, vrijdag verklaard in een persbericht. Hij verwees daarmee onrechtstreeks naar Turkije. Donderdag stemde het Turkse parlement voor een eenjarig mandaat om troepen te ontplooien in het Noord-Afrikaanse land. Ankara wil de regering van nationale eenheid in Tripoli onder leiding van premier Fayez al-Serraj steun bieden. Die wordt geconfronteerd met een offensief van een rivaliserend regime, geleid door de militaire leider Khalifa Haftar, die de hoofdstad wil veroveren.

Volgens Guterres wordt het wapenembargo dat de Veiligheidsraad heeft opgelegd voortdurend geschonden, “wat de zaken alleen maar erger maakt”.

Bron: Belga