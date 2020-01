Twee mensen naar ziekenhuis met rookvergiftiging na matrasbrand in hotel Borgerhout

In een hotel in Borgerhout is zaterdagavond brand ontstaan nadat een matras vuur vatte. De brand was snel onder controle, bevestigt de Antwerpse brandweer. Twee mensen werden naar het ziekenhuis afgevoerd met rookintoxicatie. Mogelijk viel een gast van het hotel aan het Karverveld in slaap met een brandende sigaret. Een vijftigtal gasten verliet het gebouw spontaan, nadat ze het brandalarm hoorden.

De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Twee mensen moesten wel naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd.

bron: Belga