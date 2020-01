Steekpartij New York – Nieuwe aanklachten tegen dader

Er lopen nieuwe aanklachten tegen de man ervan wordt beschuldigd verschillende mensen te hebben neergestoken in het huis van een rabbijn bij New York. Dat laat de openbare aanklager weten. Er lopen zes aanklachten voor poging tot moord, drie voor agressie en drie voor poging tot moord en inbraak. Hij riskeert een celstraf tot 25 jaar.

De aanklachten suggereren dat er zes mensen verwond werden, terwijl de politie eerder sprak over vijf gevonden. De toestand van een van de slachtoffers is nog altijd kritiek.

Het incident vond zaterdagavond plaats bij een ultraorthodoxe rabbijn thuis in Monsey, 40 kilometer ten noorden van New York City, tijdens een viering voor het joodse feest Chanoeka. Een man drong rond 22 uur het huis binnen en stak mensen met een mes. De vermoedelijke dader sloeg met een wagen op de vlucht. Hij werd later in de wijk Harlem opgepakt.

Op het federaal niveau lopen vijf aanklachten tegen de dader voor “haatmisdrijven”.

