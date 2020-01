Racing Genk neemt Mats Möller Daehli over van Sankt Pauli

Racing Genk heeft met Mats Möller Daehli (24) zijn tweede inkomende wintertransfer gerealiseerd. De landskampioen neemt de Noor over van de Duitse tweedeklasser Sankt Pauli. De aanvallende middenvelder ondertekende een overeenkomst tot midden 2023, zo maakten de Limburgers vandaag bekend. Möller Daehli is na Kristian Thorstvedt, die gisteren overkwam van VK Stavanger, de tweede Noor die deze winter naar Genk verkast. De nieuwe aanwinst stapt deze middag mee op het vliegtuig richting Benidorm, waar Genk op winterstage gaat.

Genk omschrijft Möller Daehli als “snel, sterk aan de bal en dribbelvaardig”. De Noor gold als toptalent in de jeugdacademie van Manchester United, waar hij na het seizoen 2011-2012 werd verkozen tot ‘Jonge Speler van het Jaar’. Ole Gunnar Solskjaer haalde Möller Daehli als 18-jarige naar het Noorse Molde en een half jaar later naar Cardiff City in de Premier League. Via het Duitse Freiburg, waar hij werd afgeremd door blessures, belandde hij in juli 2018 bij Sankt Pauli. Dit seizoen kwam Möller Daehli in 18 wedstrijden in actie, daarin was hij goed voor één doelpunt en acht assists.

bron: Belga