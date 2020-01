Mesaanval Parijs – Dader riep “Allah akbar” tijdens aanval

De jongeman die vrijdag in een park in Villejuif nabij Parijs voorbijgangers met een mes aanviel, riep tijdens die aanval “Allah akbar”. Dat heeft de procureur van Créteil zaterdag verklaard tijdens een persconferentie. Nathan C., die een man doodde en twee vrouwen ernstig verwondde, spaarde een eerste voorbijganger omdat die gezegd had moslim te zijn en hij een gebed opzei. Daarna zette de dader zijn tocht verder met “extreem geweld” en een “extreme vastberadenheid”, aldus magistrate Laure Beccuau.

De 22-jarige Nathan C. werd vervolgens door de politie gedood. Hij had volgens zijn moeder psychische problemen waarvoor hij opgevolgd werd sinds de leeftijd van vijf jaar en tot in de maand mei.

Nog volgens de procureur is het niet uitgesloten dat het antiterreurparket de zaak naar zich zal toetrekken. De psychische problemen van de dader zijn niet voldoende om een terreurdaad uit te sluiten, klinkt het.

Bron: Belga