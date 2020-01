Op het Flageyplein in Elsene is zaterdagavond kort voor 19.00 uur een kind zwaargewond geraakt toen het uit een venster op de derde verdieping viel. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. Het vijfjarige slachtoffer is met zijn moeder overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar de juiste omstandigheden van het incident maar volgens de eerste vaststellingen zou er alvast geen sprake zijn van kwaad opzet.

bron: Belga