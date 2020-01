Jonge Noor Marius Lindvik wint ook in Innsbruck, Dawid Kubacki is nieuwe leider

Marius Lindvik, woensdag al winnaar in Garmisch-Partenkirchen, heeft vandaag in het Oostenrijkse Innsbruck ook de derde manche in de vierschansentournee gewonnen. Het zijn de eerste wereldbekerzeges voor de 21-jarige Noor, in 2018 wereldkampioen bij de junioren. Sprongen van 133 en 120,5 meter bij een wisselvallige wind leverden Lindvik 253,3 punten op. De Pool Dawid Kubacki kwam twee keer precies even ver als Lindvik, maar kreeg er 1,3 punt minder voor (252,0). De Noor Daniel-André Tande werd met 249,3 punten (126,0 en 131,0 m) derde.

De 29-jarige Kubacki is de nieuwe leider. Hij neemt het over van de Japanner Ryoyu Kobayashi, vorig jaar eindwinnaar en dit jaar winnaar van de openingsmanche in Oberstdorf. In Insbruck werd wereldbekerleider Kobayashi pas veertiende. Hij tuimelde daardoor naar de vierde plaats. Kubacki heeft 9 punten voor op Lindvik en 14 op de Duitser Karl Geiger en Kobayashi. De slotmanche vindt maandag in het Oostenrijkse Bischofshofen plaats.

Bron: Belga