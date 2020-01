Jacqueline Sioen van Sioen Industries overleden

Jacqueline Sioen-Zoete, medeoprichtster en bestuurster van Sioen Industries, is zaterdag onverwacht overleden. Dat melden haar kinderen Michele, Danielle en Pascale, haar schoonzonen en kleinkinderen. Ze werd 77 jaar (25/10/1942). Jacqueline Sioen richtte samen met wijlen haar echtgenoot Jean-Jacques Sioen het bedrijf Sioen Industries op (1960). Vandaag is het beursgenoteerde bedrijf wereldmarktleider in technisch textiel, professionele beschermkledij en fijnchemicaliën.

Het bedrijf groeide uit van een tweemanszaak tot een multinational en Jacqueline Sioen had daar tot 2014 een actieve rol in. In dat jaar legde ze haar functie van CEO neer. Ze bleef tot vandaag bestuurder van de Sioen Industries groep.

“Met een sierlijke vrouwelijkheid die geen gelijke kende, werkte ze dag en nacht (zo leek het wel), had ze plannen en bleef ze betrokken: bij het wijndomein, bij Sioen het bedrijf en bij Sioen de familie. Want hoe trots was ze op haar kleinkinderen en kinderen. Ze was de mater familias, de rots in de branding, de harde hand in een zachte handschoen, een inspirator, iemand waar we naar op keken en waar we trots op waren. We zullen haar missen”, aldus nog haar familie.

bron: Belga