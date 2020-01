Iraaks leger en internationale coalitie zeggen geen nieuwe aanval te hebben uitgevoerd

Het Iraakse leger en de internationale coalitie onder leiding van de VS zeggen dat ze afgelopen nacht geen nieuwe aanval hebben uitgevoerd in het Iraakse district Taji. Daarmee spreken ze informatie van de Iraakse staatstelevisie tegen. De staatszender had ’s nachts melding gemaakt van een Amerikaanse aanval in Taji, in het noorden van Bagdad. Er zouden “doden en gewonden” gevallen zijn bij de aanval, waarbij volgens de zender een commandant van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaab geviseerd werd.

De woordvoerder van de internationale coalitie heeft de informatie deze morgen ontkend. “Feit: de coalitie heeft de voorbije dagen geen luchtaanvallen uitgevoerd in de buurt van kamp Taji, in het noorden van Bagdad”, zo zegt kolonel Myles Caggins op Twitter.

Volgens Reuters heeft ook het Iraakse leger ontkend dat er in Taji een luchtaanval op een konvooi heeft plaatsgevonden.

De militie al-Hashd al-Shaab had eerder gezegd dat bij de aanval een medisch konvooi geraakt werd.

bron: Belga