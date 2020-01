Dodental van overstromingen Indonesië loopt op tot 53

Bij de overstromingen in de omgeving van de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn al 53 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de plaatselijke overheid meegedeeld. De zware regenval die op woensdagavond Indonesië trof, heeft overstromingen veroorzaakt in het westen van het eiland Java. Vooral de regio’s Jakarta en Lebak werden getroffen.

Volgens het nationaal agentschap voor rampenbeheersing vielen er 53 doden en is een persoon vermist. Meer dan 170.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten.

De Indonesische hoofdstad wordt tijdens het regenseizoen, dat eind november van start ging, regelmatig getroffen door overstromingen. De huidige watersnoodramp is de dodelijkste sinds 2013.

Bron: Belga