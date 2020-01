Bende van Nijvel – Spoor georganiseerde misdaad opnieuw onderzocht

Onderzoeksrechter Martine Michel die belast is met het dossier naar de Bende van Nijvel, onderzoekt opnieuw het spoor van de georganiseerde misdaad. Dat schrijft Le Soir zaterdag. Leopold Van Esbroeck, bijgenaamd “Dikke Leopold” of “Popolino”, werd uitgenodigd voor een DNA-test om een hypothetische overeenkomst te bepalen met DNA-sporen op een gescheurde kogelvrije vest die werd opgevist uit het kanaal nabij Ronquières. De betrokkene bevestigt aan de krant dat hij eind vorig jaar toegestemd heeft om een DNA-test te ondergaan. “Maar ik heb de speurders verteld dat het nutteloos is, omdat ik niets met de moorden te maken heb. Bij de daden die ik pleegde, is er nooit bloed gevloeid”, aldus Van Esbroeck.

Volgens de krant zullen er binnenkort in het dossier van de Bende nog onderzoeksdaden volgen met betrekking tot mensen uit de wereld van de georganiseerde misdaad.

bron: Belga