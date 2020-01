Bayern München legt opvolger van Neuer vast

Bayern München neemt in de zomer van 2020 doelman Alexander Nübel transfervrij over van Schalke 04. Dat hebben beide clubs vandaag bekendgemaakt. De 23-jarige Nübel zal bij Bayern een vijfjarig contract ondertekenen. De Duitser wordt in eerste instantie de nummer twee achter aanvoerder Manuel Neuer. Het is de bedoeling dat hij klaargestoomd wordt om de 33-jarige Neuer op te volgen. Neuer staat in München nog tot 2021 onder contract. In 2011 kwam Neuer eveneens over van Schalke 04.

Nübel maakte in het seizoen 2018-19 en in de eerste helft van het huidige seizoen indruk bij Schalke 04. Hij groeide in Gelsenkirchen uit tot aanvoerder.

Bron: Belga