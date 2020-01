BIZAR. Scheiden is besmettelijk

De mens is een kuddedier. Dat klinkt misschien een beetje grof, maar niets is minder waar. De meesten onder ons vinden het veel makkelijker om op te gaan in de massa dan om iets te doen wat ons doet opvallen, wat ons buiten de groep plaatst. Vooral je vrienden- en kennissenkring is bepalend voor je gedrag en dat op alle mogelijke vlakken.

Heb je een hechte vriendengroep, dan hebben de acties van één persoon uit die groep de macht om alle andere leden te beïnvloeden. Gaat iemand samenwonen met zijn of haar lief? Dan duurt het niet lang vooraleer ook andere vrienden de stap wagen. En het is je vast weleens opgevallen dat, eens één van je vriendinnen zwanger is, er snel meer baby’s volgen.

Praktisch

Hetzelfde geldt voor scheidingen als we wetenschappers van de Amerikaanse universiteiten van Brown, Harvard en San Diego mogen geloven. Volgens de onderzoekers zouden we maar liefst 75% meer geneigd zijn om een scheiding in te zetten als iemand uit onze vriendengroep al hetzelfde heeft gedaan. Zijn meerdere van je vrienden al gescheiden, dan zou dat percentage zelfs oplopen tot 147%. Ook gescheiden broers of zussen (22%) en gescheiden collega’s (50%) hebben een invloed op je gedrag. Volgens hen is de verklaring voor die cijfers erg praktisch van aard. Ken je iemand die de scheidingsprocedure al geeft doorstaan, dan is het nu eenmaal makkelijker om te weten hoe je de kwestie zelf moet aanpakken en is de stap kleiner om uit elkaar te gaan.