Zoekactie naar Frederik Vanclooster wordt voortgezet op kanaal Brussel-Schelde

In Vilvoorde wordt verder gezocht naar Frederik Vanclooster, de 21-jarige jongeman die in de nacht van 31 december op 1 januari verdwenen is. De zoekactie zal zich vooral afspelen op het kanaal Brussel-Schelde, waar de Cel Vermiste Personen van de federale politie twee sonarboten en een duikteam zal inzetten. Rond 10.30 uur zou de speurtocht van start moeten gaan. “We hopen echt dat we hem vandaag vinden”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. De 21-jarige Vanclooster werd voor het laatst gezien op woensdagochtend 1 januari rond 3 uur, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De 1,94 meter grote en normaal gebouwde jongeman heeft bruin haar, droeg een bril met ronde glazen, een bruine fluwelen broek, een blauw geruit hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas.

Woensdagnamiddag en -avond hadden tientallen vrijwilligers al een spontane zoekactie gehouden en donderdagvoormiddag doorzochten enkele honderden vrijwilligers onder leiding van de Cel Vermiste Personen opnieuw de omgeving. Ook op het kanaal Brussel-Schelde werd naar de verdwenen jongeman gezocht. Die speurtocht werd gisteren kort na 16.00 uur stopgezet maar wordt vanaf 10.30 uur voortgezet. Hoe lang er nog naar de vermiste jongeman zal gezocht worden, is nog niet duidelijk.

“Dat hangt af van de omstandigheden en dat is iets dat we ook met de familie zullen moeten bespreken”, zegt Alain Remue. “We kunnen niet eeuwig blijven zoeken, ook al zouden we dat misschien wel willen. In ieder geval hopen we echt dat we hem vandaag vinden, al zal het niet eenvoudig worden. De bodem van het kanaal ligt vol rommel, wat het zoeken bemoeilijkt.”

Wie Frederik Vanclooster nog gezien heeft of weet waar hij verblijft, kan met de speurders contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800/30300, via [email protected], of via Child Focus op het nummer 116.000.

bron: Belga