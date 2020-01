“Urgentieplan nodig voor openbaar vervoer in Antwerpen”

Er is een “urgentieplan” nodig voor het openbaar vervoer in en rond Antwerpen om het Vlaamse engagement voor een modal shift tegen 2030 nog te kunnen halen. Dat heeft Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien vrijdagavond verklaard tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partijafdeling in het Zuiderpershuis. “Met de plannen die nu voorliggen is er geen verbetering in zicht”, aldus Van Besien. “De Vlaamse overheid voorziet minder geld en het stadsbestuur wil geen plaats maken voor openbaar vervoer in de stad.” Met het openbaar vervoer naar de nieuwjaarsreceptie van Groen trekken was vrijdag niet evident, gezien de staking bij De Lijn. “Maar ik ga hier geen beschuldigende vinger uitsteken naar het stakende personeel”, zei Van Besien. “Het personeel komt op voor betere en stabielere werkomstandigheden – zij zijn onze eerste bondgenoot voor een beter openbaar vervoer.”

Groen ziet met de huidige Vlaamse en Antwerpse plannen geen benodigde verdubbeling van het aantal reizigers op het openbaar vervoer mogelijk tegen 2030. De voordelen zijn nochtans enorm, vindt Van Besien. “Minder files, gezondere lucht, beter voor het klimaat en betaalbaar voor iedereen”, zegt hij. “Ik roep op tot een urgentieplan voor het openbaar vervoer. Dat bestaat uit drastisch meer middelen, zowel voor De Lijn als de NMBS, en voor het snel werk maken van veel betere dienstverlening: meer lijnen, stipte lijnen, snelle lijnen, vlotte overstappen en goede informatie.”

Van Besien riep Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) daarnaast op om meer te doen tegen het aanhoudende drugsgeweld. “De burgemeester lanceert het ene verwijt na het andere naar de federale overheid”, stelt Van Besien. “Stop de verwijtenoorlog en start met daadwerkelijke samenwerking.” De Wever moet de kwestie ook minder ideologisch benaderen en meer in gesprek gaan met bezorgde Antwerpenaren, vindt hij.

bron: Belga