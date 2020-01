Staking De Lijn: “Directie zoekt geen toenadering”

De vijfdaagse staking bij De Lijn heeft de directie er niet toe aangezet toenadering te zoeken. Dat zegt ACOD-secretaris Rita Coeck. “Ze zoeken geen oplossingen, ze zoeken een uitleg. De perceptie staat voorop. Het personeel pikt dat niet langer.” De sociale onrust bij De Lijn dreigt ook na de staking voort te duren. ACOD blijft eisen dat de directie op het terrein komt om de problemen op te lijsten en aan te pakken, terwijl de directie volhoudt dat daar voldoende initiatieven voor gepland zijn.

“De staking is niet voor niets geweest”, zegt Coeck. “Maandagmorgen hebben we een maandelijks overleg bij de directie. We gaan het er opnieuw over hebben. Mensen hebben hun loon laten vallen voor een betere interne organisatie. Ze vragen niets voor zichzelf, geen extra loon of vakantie, maar wel dat ze ’s morgens kunnen beginnen zonder problemen rond planning, personeelstekort of een bus die er niet is.”

Voor Coeck volstaat het niet dat de directie teambuildings of tevredenheidsmetingen organiseert. “Dat is niet waarover de staking gaat. Daarmee zijn de praktische problemen niet opgelost”, zegt ze. “Niets marcheert nog bij De Lijn. Iemand moet het voortouw nemen en datums prikken om af te dalen tot bij de mensen.”

Langs de kant van de directie klinkt het opnieuw dat ze “open staat voor een dialoog”. “Als we concrete vragen krijgen, zullen we zeker luisteren”, zegt een woordvoerster. De directie ontkent dat ze niet overlegt met het personeel. “Veel initiatieven lopen al lang en er zullen er nog een aantal op korte termijn opgestart worden.” Zo plant de directeur-generaal in februari en maart een “ronde van Vlaanderen in de stelplaatsen”.

bron: Belga