Scouts en Gidsen Vilvoorde organiseren steunmoment voor vermiste Vanclooster

Naar aanleiding van de verdwijning van de 21-jarige Frederik Vanclooster organiseren de Scouts en Gidsen van Vilvoorde vanavond vanaf 19 uur aan hun lokalen aan de Hovenierstraat een bijeenkomst “om bij elkaar te zijn en steun te bieden”. Dat meldt de groep op haar Facebookpagina.

Vanclooster was in Vilvoorde een geëngageerde scoutsleider die dit jaar actief was in de Akabe-tak voor jongeren met een beperking. De verslagenheid bij de Scouts en Gidsen van Vilvoorde over zijn verdwijning is dan ook groot. “Iedereen is welkom rondom de vuren, voor een babbel of net om het stil te houden”, aldus de groep op hun Facebookpagina.

De jongeman werd voor het laatst gezien op woensdagochtend 1 januari rond 3 uur in de omgeving van de Kruitfabriek aan de Steenkaai in Vilvoorde. Zowel woensdag als gisteren werd er onder de leiding van de Cel Vermiste Personen intensief naar hem gezocht. Deze ochtend werd de zoektocht hervat, voorlopig zonder resultaat.

bron: Belga