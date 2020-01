Pompeo: “We willen geen oorlog met Iran”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt dat het uitschakelen van de Iraanse topgeneraal Soleimani “de voorwaarden schept om de spanningen in de regio te doen afnemen”. Dat zei hij in een gesprek met Fox News. “Wij willen geen oorlog met Iran”, zei Pompeo. “Maar we gaan ook niet in een hoekje zitten kijken hoe Iran de spanningen opdrijft en Amerikaanse levens in gevaar brengt”.

De minister van Buitenlandse Zaken zei dat de VS zich lang “terughoudend” hebben opgesteld tegenover de tientallen aanvallen die Iran of bondgenoten van Iran uitvoerde tegen Amerikaanse doelwitten. Maar nu moest er volgens de VS-minister actie worden ondernomen om verdere escalatie te voorkomen.

Soleimani heeft volgens Pompei “het bloed van honderden Amerikanen” aan zijn handen en zou van plan geweest zijn een nieuwe grote aanval uit te voeren tegen Amerikanen, van wie ook veel moslims of mensen uit andere landen het slachtoffer zouden zijn geworden.

Pompeo hoopt dat Iran de spanningen zal doen afnemen en zich als een “normaal” land zal gedragen. “Mochten ze dat niet doen, dan weet ik dat president Trump en de hele Amerikaanse regering bereid zijn om gepast te antwoorden”, aldus Pompeo

Bron: Belga