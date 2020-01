Noord-Macedonië krijgt technocratenregering die verkiezingen moet voorbereiden

Het parlement in Noord-Macedonië heeft vandaag zijn steun uitgesproken voor een regering van technocraten. De voornaamste taak van die regering wordt de verkiezingen voorbereiden die over 100 dagen, op 12 april, gepland staan. Alle 101 parlementsleden die de stemming bijwoonden, steunden Oliver Spasovski als de nieuwe premier. Spasovski was al minister van Binnenlandse Zaken in de regering van Zoran Zaev, leider van de sociaaldemocratische SDSM. Hij stapte eerder op de dag op om plaats te maken voor de regering van technocraten.

De nieuwe regering bestaat uit vertegenwoordigers van Zaevs SDSM en de belangrijkste oppositiepartij, de nationalistische VMRO. Die twee partijen moeten alle beslissingen samen ondertekenen, om te vermijden dat er tijdens het kiesproces manipulaties gebeuren.

Zaev kondigde de vervroegde verkiezingen af in oktober, na een pijnlijke kleinering door de Europese Unie. Die kwam de belofte niet na om onderhandelingen op te starten over een EU-lidmaatschap. De oud-premier gaf toen aan dat hij vervroegde verkiezingen wilde om de kiezers te laten beslissen over de koers die het land moet varen.

De EU kwam terug op haar belofte ondanks het compromis dat Zaev sloot met Griekenland. De naam van het land werd aangepast, van ‘Macedonië’ naar ‘Noord-Macedonië’, waarmee een einde kwam aan een langdurig geschil met Athene. Dat was genoeg voor een uitnodiging voor de Navo, maar Frankrijk blokkeerde onderhandelingen over een Europees lidmaatschap.

bron: Belga