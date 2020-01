Nog hele dag amper trams en bussen in Antwerpen

De Lijn heeft geen oplossing gevonden voor de staking van de dispatching in Antwerpen. De hinder zal nog de hele dag duren, zegt de vervoersmaatschappij. Door de staking van de minder dan 20 werknemers van de dispatching van De Lijn in Antwerpen, kunnen in de hele provincie de hele dag zo goed als geen bussen en trams rijden.

Aanvankelijk hoopte de directie nog tijdens de voormiddag een oplossing te vinden, maar nu zegt ze dat de hinder de hele dag zal duren. Volgens ACOD is het de eerste keer dat de dispatching in Antwerpen het werk neerlegt. De werkdruk op de dienst is te hoog geworden, zegt de vakbond.

Ook voor de bezoekers van de Lotto Arena, waar Bart Peeters vanavond optreedt, is de staking slecht nieuws. Ook zij zullen geen gebruik kunnen maken van de tram, waarschuwt De Lijn.

bron: Belga