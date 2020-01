Mesaanval Parijs: slachtoffer bezwijkt aan verwondingen, dader gedood

Bij een mesaanval in een park in Villejuif, een van de voorsteden ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs, is een dodelijk slachtoffer gevallen. Een andere persoon raakte zwaargewond, een derde raakte lichtgewond. De dader werd vervolgens door de politie doodgeschoten in een naburige gemeente. Dat heeft de lokale openbaar aanklager Laure Beccuau gezegd tijdens een kort persmoment in de buurt van de feiten. Ze zei niets over het motief van de dader, maar haar aanwezigheid, en niet die van het nationale antiterreurparket, wijst erop dat de daad (nog) niet als terrorisme wordt bestempeld. De dader viel rond 14 uur in het Parc des Hautes-Bruyères mensen aan met een mes. Daarbij raakten drie mensen gewond, waarvan twee ernstig. Een van die laatsten bezweek later aan haar verwondingen. Volgens de burgemeester van Villejuif, Franck Le Bohellec, gaat het om een 56-jarige man uit de gemeente die aan het wandelen was met zijn echtgenote. “Hij wilde zijn vrouw beschermen en kreeg een messteek”, zo zei Le Bohellec aan AFP. Volgens een bron bij het onderzoek is de zwaargewonde een man, de lichtgewonde een vrouw.

De dader werd later door de politie doodgeschoten in het naburige L’Haÿ-les-Roses.

bron: Belga