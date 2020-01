Mesaanval Parijs: “Dader had psychische problemen”

De dader van de mesaanval in Villejuif had psychische problemen. Dat melden verscheidene gelijkluidende bronnen aan het Franse persagentschap AFP. De man, die doodgeschoten werd door de politie, zou ook niet op de lijst gestaan hebben van geradicaliseerde personen, “maar er werden elementen van religieuze aard aangetroffen in zijn bezittingen”, klinkt het. De dader, Nathan C., doodde een man en verwondde een andere man en een vrouw in een park in Villejuif, een voorstad van Parijs. Hij probeerde ook nog andere mensen neer te steken, zo zei de procureur van Creteil, Laure Beccuau, eerder op een persconferentie.

De dader werd later door de politie doodgeschoten in het naburige l’Haÿ-les-Roses, zo meldt de burgemeester van die gemeente.

De toestand van de twee gewonden is nog onduidelijk, maar de een van hen zou zwaargewond zijn.

Bron: Belga