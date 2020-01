Manifestaties en dreigementen tegen VS in Iran

Na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani in een Amerikaanse aanval in Irak, zijn bijna overal in Iran mensen op straat gekomen om tegen de Verenigde Staten te manifesteren. Vooral bij het vrijdagsgebed vielen harde woorden voor Washington, zoals “Dood aan de VS” en “Wraak, wraak”. “De begrippen veiligheid en ontspanning kunnen de Amerikanen vanaf nu maar beter vergeten”, aldus de geestelijke Ahmad Chatami bij het vrijdagsgebed in Teheran. Mediaberichten gewaagden van honderdduizenden manifestanten in Iran. Volgens de geestelijke mag de Amerikaanse president Donald Trump er zeker van zijn dat Iran “het bloed van Soleimani wreken” zal en dat “zijn dagen in donkere nachten” zullen veranderen.

De Iraanse nationale veiligheidsraad moet beslissingen nemen over maatregelen tegen de Verenigde Staten. Aan de spoedzitting zal president Hassan Rohani, enkele van zijn ministers en de generaals van de Iraanse Revolutionaire Garde deelnemen, aldus de Iraanse staatstelevisie.

De generaals waarschuwden de Verenigde Staten. “Het Witte Huis kan al de doodskisten bestellen voor haar troepen in de regio”, aldus vicecommandant Mohammad Reza Naqdi. Ook de woordvoerder van de Garde sprak dergelijke taal. “Vandaag kunnen de Amerikanen en de Zionisten zich nog verheugen over de dood van de generaal. Maar wij zullen die vreugde snel in treurnis veranderen”, aldus de woordvoerder.

