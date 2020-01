De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een eerste directe, weliswaar cryptische tweet commentaar gegeven over zijn beslissing voor de Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. “Iran won nog nooit een oorlog, maar verloor nog nooit een onderhandeling”, aldus de Amerikaanse president, zonder verdere verduidelijking. Eerder had hij wel een foto van de Amerikaanse vlag getweet en berichten van andere Twitter-gebruikers gedeeld, zoals ook de oproep van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Amerikaanse burgers om Irak te verlaten. Volgens de Amerikaanse zender CNN kan de opmerking van Trump wijzen naar het akkoord over het Iraanse kernprogramma, dat zijn voorganger Barack Obama met Teheran had onderhandeld.

Bij de Amerikaanse luchtaanval nabij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad kwam de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven. Hij was de leider van Quds-brigades van de Iraanse Revolutionaire Garde.

De aanval is uitgevoerd door een drone. Volgens een Amerikaanse legerfunctionaris zijn de twee voertuigen van het konvooi met de generaal, volledig verwoest en ging het om een “precisieschot”.

De verantwoordelijke die anoniem wou blijven, zei ook dat 750 bijkomende Amerikaanse soldaten zijn aangekomen in Bagdad om de veiligheid van de Amerikaanse ambassade daar te verzekeren.

Officiële Iraakse bronnen hebben gemeld dat Amerikanen die werken in de Iraakse olievelden het land ondertussen hebben verlaten.

bron: Belga