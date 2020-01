Gentse imam Khalid Benhaddou mag nu toch vrij reizen naar VS

De Gentse imam Khalid Benhaddou mag nu toch vrij reizen naar, van en over de Verenigde Staten. Hij kreeg bericht van de Amerikaanse ambassade in België dat zijn naam uit het systeem van de veiligheidsdiensten is geschrapt. “Voor mij persoonlijk is het incident hiermee gesloten, maar ik hoop dat dit wel een maatschappelijk debat teweegbrengt. Ik kreeg de voorbije dagen verschillende berichten van andere personen die hetzelfde hebben meegemaakt”, zegt Benhaddou. Benhaddou is de hoofdimam van de El Fath-moskee in Gent en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams. Ook is hij expert in maatschappelijk vraagstukken rond de plaats van de islam in de maatschappij. Hij werd daarvoor meermaals gelauwerd. Zo toonde koning Filip belangstelling voor zijn werk rond de preventie van radicalisering. Ook de Amerikaanse ambassadeur bracht enkele weken geleden nog een bezoek aan zijn expertisecentrum CIRRA.

Maar woensdag bleek plots dat Benhaddou niet met het vliegtuig mocht vertrekken in Zaventem voor een reis naar Mexico. Hij kreeg te horen dat zijn vertrek geweigerd werd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Zijn vlucht moest voor een stuk door Amerikaans luchtruim, maar een echte reden kreeg hij niet.

“Ik had meteen daarna contact met de Amerikaanse ambassade en ze beloofden werk te zullen maken van een oplossing. Ze zaten er zelf verveeld mee. Ook had ik contact met verschillende politici, die er bij Buitenlandse Zaken op aandrongen om contact te nemen met de ambassade. Intussen heeft de Amerikaanse ambassade me gebeld en ze hebben zich uitgebreid verontschuldigd. Ik ben uit het systeem van de veiligheidsdiensten geschrapt en kan nu vrij reizen. Voor mij persoonlijk is het incident hiermee gesloten, maar ik hoop dat dit wel een maatschappelijk debat teweegbrengt. Ik kreeg de voorbije dagen verschillende berichten van andere personen die hetzelfde hebben meegemaakt”, zegt Benhaddou.

Waarom exact hij op een VS-lijst was terechtgekomen, werd “om privacyredenen” niet meegedeeld. “Als reden verwezen ze naar het complexe veiligheidssysteem. Door algoritmes kan je in het systeem terechtkomen. Dat is niet altijd juist, maar je raakt er nadien wel niet meer uit”, zegt Benhaddou, die benadrukt dat hij steeds een goed contact had met de Amerikaanse ambassade. Zo zou die zelfs nogmaals het belang van zijn werk benadrukt hebben.

