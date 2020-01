Dominique Baeyens: “Wij zijn niet de favoriet”

De Red Dragons staan op het Europees olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn (5-10 januari) voor een loodzware opdracht als ze zich nog willen plaatsen voor de Olympische Spelen. Acht landen doen een gooi naar het laatste ticket voor Tokio. België speelt in de groepsfase tegen Slovenië, thuisland Duitsland en Tsjechië. In de andere groep zitten Europees kampioen Servië, Frankrijk, Bulgarije en Nederland.

“Laat ons duidelijk stellen dat wij niet de favoriet zijn in dit toernooi dat bijgewoond wordt door enkele zeer sterke teams”, zegt bondscoach Dominique Baeyens. “Nochtans schat ik de mogelijkheden met dit team toch hoog in. We reizen naar Berlijn met de mindset dat we elke tegenstand in moeilijkheden kunnen brengen en zo de wedstrijden kunnen aanvatten. We moeten elke kans die we krijgen proberen te pakken, anderzijds moeten we ook zelf kansen creëren. Dit olympisch kwalificatietoernooi mag dan een moeilijke missie zijn, ze is zeker niet onrealistisch.”

Sterkhouder Sam Deroo vult aan. “Het zal ongetwijfeld een zwaar toernooi zijn. Zowel de eerste, als tweede en de vierde gerangschikten van afgelopen Europees Kampioenschap nemen deel. In feite is het dus een soort mini-Europees kampioenschap waarin enkel de eerste plaats telt met bijbehorend olympisch ticket. De Spelen halen is de droom van elke atleet die zichzelf serieus neemt. Onze kansen zijn niet gigantisch maar ze zijn er wel. Met dat doel in het achterhoofd kunnen we misschien wel de verrassing van Berlijn worden.”

Baeyens maakt vandaag zijn veertienkoppige selectie bekend. Die bestaat uit spelverdelers Stijn D’Hulst en Matthias Valkiers; hoofdaanvallers Jolan Cox en Hendrik Tuerlinckx; receptiehoekspelers Sam Deroo, Igor Grobelny, Kevin Klinkenberg en Tomas Rousseaux; middenspelers Arno Van De Velde, Pieter Verhees, Wout D’Heer en Elias Thys; en libero’s Jelle Ribbens en Lowie Stuer.

bron: Belga